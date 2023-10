Exotische Aziatische hoornaar nu ook in Hoofddorp gespot, nest weggehaald

Een nest met Aziatische hoornaars is vrijdag in Hoofddorp weggehaald. Het nest bij het Arnolduspark werd eerder deze week gevonden, nadat enkele maanden geleden al iemand was gestoken. Het is nog maar de tweede keer dat de wespachtige in Noord-Holland wordt aangetroffen.

Het nest in Hoofddorp is de tweede melding in de provincie Noord-Holland, maar vooral in de zuidelijke provincies zijn sinds 2017 honderden nesten gevonden, vertelt Rob Voesten. Hij is een van de weinige mensen in Nederland met de kennis en het materiaal om de nesten te verwijderen. Elke dag rijdt hij vanuit zijn woonplaats in Limburg het hele land door om de nesten weg te halen.

Zoals de naam al doet vermoeden komt de Aziatische hoornaar van oorsprong niet voor in Nederland. Tot 2004 was het insect, dat meer dan twee centimeter lang kan worden, alleen te vinden in Zuid- en Zuidoost-Azië. Toen reisden ze waarschijnlijk mee in een bestelling voor een Franse bonsaikwekerij, en sindsdien zijn de nesten steeds verder noordwaarts in Europa te vinden.

"Vorig jaar zaten ze in heel Nederland op 150 plekken, maar in september van dit jaar zaten we al op 600. Ik doe m'n best om ze weg te halen, maar er is maar één Rob met één hoogwerker," zegt Voesten na het weghalen van het nest in Hoofddorp.

Dit soort invasieve diersoorten, exoten genoemd, zorgen vaak voor problemen in de Nederlandse natuur. De Aziatische hoornaar is daar geen uitzondering op, zegt Nelleke van Rijnsoever van de Nederlandse Bijenvereniging: "Ze hebben hier geen natuurlijke vijand en zijn ook behoorlijk destructief. Zo'n nest kan in z'n gehele levensduur wel elf kilo aan bijen opvreten. En dat heeft dan weer grote gevolgen voor de het bestuiven van de omringende bloemen en planten."

'Full-time' vrijwilligers

Van Rijnsoever probeert door het hele land zoveel mogelijk netwerken op te zetten om meldingen van de dieren te verzamelen en na te kunnen lopen: "Mensen doen meldingen van een hoornaarnest op waarneming.nl, en dan moet eerst gecontroleerd worden of het daadwerkelijk om de Aziatische hoornaar gaat, en bijvoorbeeld niet om gewone wespen. Dan brengen we de juiste mensen met elkaar in contact, wordt er gezocht naar het nest, en dan schakelen we iemand als Rob in, die het nest komt weghalen."

Dat gebeurt grotendeels met vrijwilligers, maar dat zijn er nu nog veel te weinig, zegt Van Rijnsoever: "Er zijn nu gewoon mensen die er bijna fulltime werk aan kwijt zijn om de meldingen bij te houden, dus alle hulp is welkom."

Flink in de minderheid

Omdat zowel de speurders als de opruimers nu nog flink in de minderheid zijn, duurt het relatief lang voordat nesten weggehaald kunnen worden. Een paar maanden geleden werd er al iemand gestoken in de buurt van het nest bij het Arnolduspark. Begin deze week werd het nest eindelijk gevonden, en dan duurt het nog een aantal dagen voordat Voesten tijd heeft om langs te komen.

Tekst gaat door onder de foto's.