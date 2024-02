Bijen in gevaar: Aziatische hoornaar maakt opmars in provincie

De Aziatische hoornaar maakt een opmars in Noord-Holland en dat is slecht nieuws voor de bijen. Imkers in onze provincie slaan dan ook alarm. De exoot heeft hier geen natuurlijke vijanden, en is des te dodelijker voor andere insecten. "Zo'n nest van Aziatische hoornaars vreet elf kilo insecten per jaar", vertelt imker Pim Lemmers uit Heemstede. "Wespen, bijen, maar ook vlinders en rupsen worden opgegeten door dat beest."

Het zijn met name bijenvolkeren waar de Aziatische hoornaar het op gemunt heeft. "Imkers luidden de noodklok", aldus Lemmers. "Ik kreeg van de week al de melding dat de provincie Zeeland zich nu al geen raad meer weet met de veelheid aan nesten." Zoveel nesten als in die provincie zijn er in Noord-Holland nog niet, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de exoot ook bij ons een probleem gaat worden."

Ingrijpen noodzakelijk Volgens Lemmers is het dan ook zaak dat er wordt ingegrepen. Dat kan onder meer met behulp van lokkastjes. "Er zit een lokstof in dat kastje", zo legt Lemmers uit. "Daar kun je de koninginnen mee vangen. En elke koningin die je vangt, scheelt zo'n acht- a negenhonderd hoornaars." En verder is het belangrijk dat hoornaarnesten zo snel mogelijk gesignaleerd worden zodat ze geruimd kunnen worden.

Waar vorig jaar een mysterieuze massale bijensterfte al een aanslag was op de bijenpopulatie komt er dit jaar dus een nieuwe dreiging bij. "Als er straks geen bijen meer zijn dan hebben we natuurlijk een probleem", zegt Lemmers. "Vooral bij de fruitteler die vorig jaar al de pineut was omdat er heel veel bijensterfte was. En nu krijgen we deze Aziaat ook nog eens op bezoek. Ik houd mijn hart vast hoe dat in 2024 zich gaat ontplooien."