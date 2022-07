'Transformer-achtig' insect terroriseert volkstuinders

Zijn naam doet misschien anders vermoeden, maar de veenmol is geen mol. Het monsterlijke sprinkhaanachtige insect teistert momenteel volkstuinhouders door de hele regio Amstelland. "Hoe je je best ook doet: je komt er niet vanaf", weet Fons Bongers van de KNNV (vereniging voor veldbiologie).

De een na de ander klopt met een emmertje vol veenmollen bij het tuinhuisje van volleerd tuinder Rob Koolbergen (84) aan. Hij heeft al meer dan dertig jaar een volkstuin bij Tuinvereniging Nesserlaan in Amstelveen en is een van de mede-oprichters van de vereniging. Zes jaar geleden maakte hij kennis met een opvallend beestje. "Wat bijzonder", dachten ze toen bij de vereniging. Tekst loopt door onder de video

Tuinder Rob Koolbergen vecht tegen de aanwezigheid van de veenmol - NH Nieuws

Plaag "Hadden we maar niet gezegd dat we het leuk vonden, want nu zitten we met de gebakken peren. Ze hebben zich overal op de tuin verspreid en richten schade aan aan de jonge aanplant", zegt Rob zuchtend. Het is inmiddels een plaag bij volkstuinders door de hele regio, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Toch is ook Robs fascinatie voor het beestje niet verdwenen, blijkt als hij een emmertje versgevangen veenmollen tevoorschijn haalt. Enthousiast haalt Rob er een exemplaar van zo'n zes centimeter lang uit. Hij houdt het beestje tussen twee vingers, terwijl hij uitlegt waar de naam vandaan komt. "Die voorpootjes, waar hij mee graaft, lijken op de pootjes van een mol."

Quote "Ze hebben iets weg van transformers met hun gepantserde lichaam" Fons Bongers - KNNV (vereniging voor veldbiologie)

"Het zijn indrukwekkende klauwen", vindt bioloog Fons. "Ze hebben iets weg van transformers met hun gepantserde lichaam", lacht hij. Ook Fons heeft een haat-liefdeverhouding met de veenmol. Als bioloog vindt hij het dier prachtig, maar zijn eigen volkstuin in Ouderkerk aan de Amstel zit er vol mee. "Daar richten ze veel schade aan", verzucht hij. Tekst loopt door onder de foto

Veenmol in de volkstuin van Fons Bongers - Fons Bongers

In het wild is het dier schaars, weet Fons. Dat is ook de reden dat hij een aantal jaar op de rode lijst van bedreigde diersoorten heeft gestaan. Inmiddels heeft de veenmol, die oorspronkelijk in een mengsel van zand en veen leefde, zijn redding ontdekt: de volkstuin. Hier kan het diertje letterlijk terecht voor zijn agv'tje (aardappel, groente en vlees). Hij haalt sappige insecten uit de bodem, neemt een hapje van de aardappels en smult van de wortels van jonge slaplanten.

De veenmol hoeft zich nauwelijks druk te maken om natuurlijke vijanden. De reguliere mol vindt het een lekker hapje, maar die wil je natuurlijk ook niet hebben in je volkstuin. Het gebruik van pesticiden is niet toegestaan in volkstuinen, maar een natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen plagen is het uitzetten van aaltjes. Dit zijn wormpjes die het insect van binnenuit 'opblazen' als het ze eet.