Honden verplicht aan de lijn in Aerdenhout: Naaldenveld 'ecologische woestijn'

Dijkstra benadrukt de belabberde toestand van het deel van het dennenbos waar honden mogen komen. Tevens stipt hij het belang van de Natura 2000-status aan.

"Het dwingt ons actie te ondernemen. Je hoort wel eens zeggen dat het Naaldenveld een ecologische woestijn is. Dat gaat misschien wat ver, maar qua biodiversiteit stelt het heel weinig voor. Je hebt kans er een haas tegen te komen. Maar verder? Honden die het bos doorkruisen, maken dat er niet beter op. Zeker sinds corona zijn het er meer geworden. We gaan ervan uit dat het zonder loslopende honden beter zal gaan met dit gebiedje."

Zorgenkindje

De achteruitgang van Naaldenveld is niet iets van vandaag of gisteren: al veel langer is het dennenbos het zorgenkindje van Landschap Noord-Holland. Dat juist nú deze maatregel wordt genomen, heeft volgens Dijkstra te maken met de komst van een aantal nieuwe mensen. "Die kijken er met een frisse blik naar en hebben geconstateerd dat er echt iets moet gebeuren."

Landschap Noord-Holland wil met de harde kern van hondenbezitters meedenken over een alternatief losloopgebied voor hun hond in de gemeente Bloemendaal, waar Aerdenhout onderdeel van is. Osinga heeft er weinig vertrouwen in dat dat lukt.

En Zandvoort dan?

"De plekken die er voor in aanmerking komen, zijn in bezit van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten", zegt ze. "Daar heeft de gemeente niks over te zeggen. Naast het Naaldenveld heb je hier straks alleen nog het Kopje van Aerdenhout, maar dat is echt een postzegel. Je bent er in tien minuten uitgewandeld. We vinden het echt heel vervelend. Wij erkennen dat kwetsbare natuur beschermd moet worden, maar hoe zit het dan met Zandvoort? Daar brullen de auto's weekend na weekend over een circuit dat pal naast een Natura 2000- gebied ligt."