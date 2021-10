Van hondenlosloopplek tot hockeyveld voor transgenders: diverse plannen voor Schalkwijk

Wat zou jij doen met 70.000 euro voor Schalkwijk? Dat is de hoofdvraag in het project Schalkwijk aan zet waarin buurtbewoners zelfbedachte initiatieven kunnen opsturen. Inmiddels zijn er 33 ideeën binnengekomen. Bij een aantal projecten loopt de stemmen al aardig binnen, andere kunnen nog wel een steuntje in de rug gebruiken.

Een van de initiatieven is een losloopplaats voor honden. “Maar dit wordt geen gewone losloopplaats”, zegt initiatiefnemer Paulien Heesbeen. “Er zijn in Haarlem zo’n zeventig losloopplekken, maar het probleem is dat die zijn niet omheind.”

Tweede kans

Zo'n omheinde losloopplaats in Schalkwijk is volgens Heesbeen nodig voor de veiligheid van honden. “De plekken die er nu zijn grenzen aan drukke wegen. Honden kunnen heel gemakkelijk de weg op lopen, helemaal puppy's. Daarnaast betalen hondeneigenaren hondenbelasting en daar zien ze nooit iets van terug.”

Vorig jaar diende Heesbeen ook al dit initiatief in, maar toen is het niet uitgekozen. "De kosten waren door de gemeente berekend op 35.000 euro en dat was te hoog. Ik heb nu zelf ook een berekening gemaakt en ik kom uit op ongeveer 10.000 euro."

Goedkopere kosten vergroten hopelijk de kans dat haar idee nu wel wordt geselecteerd. "Want", zo zegt Heesbeen, "dit wordt wel de laatste keer dat ik meedoe." Maar aan opgeven denkt de Haarlemse niet. “Mocht het via Schalkwijk aan zet niet lukken dan probeer ik het via andere wegen, bijvoorbeeld het burgerinitiatief. Een omheinde losloopplaats voor honden is namelijk echt gewoon nodig.”

Transgenders

Een ander initiatief waar men ook op kan stemmen is een hockeyveld in Schalkwijk. Maar dan wel een speciaal voor transgenders. Dat is nodig, zo staat te lezen op de website van Schalkwijk aan Zet. Want, zo schrijft initiatiefnemer Buck de Buck 'omdat het voor transgenders is het van belang om bij elkaar te komen en om te kunnen sporten in een veilige omgeving'.

Verder schrijft De Buck dat het plan is bedoeld voor transgenders in Schalkwijk die graag willen hockeyen, maar dat een potje voetbal natuurlijk ook zou kunnen. "Wel met transgenders onder elkaar en daarna even samen iets drinken en kunnen bijpraten tijdens de zogenaamde derde helft." Vier mensen hebben inmiddels voor dit initiatief gestemd.

Skatepark aan de leiding

De wens voor een skatepark in Schalkwijk waar jong en oud elkaar kan ontmoeten, gaat met 287 stemmen aan de leiding. Het plan om een multifunctioneel sportveld te realiseren volgt met 214 stemmen. Dit idee komt van de kinderraad van basisschool de Molenwiek: “Wij willen een multifunctioneel sportveld, waar iedereen van de Molenwiek en uit de buurt gebruik van kan maken.”

De volledige lijst met initiatieven is te vinden op de website van Haarlem aan zet, het insturen van initiatieven is nog mogelijk tot en met 17 oktober.