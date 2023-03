Honden en hun baasjes blij met vernieuwd stuk 'losloopnatuur' in Castricum

Er ligt een onverhard pad dat afgebakend is met boomstammen van bomen die op het terrein stonden. Het pad slingert langs de toekomstige bloemenakker, langs twee nieuwe bankjes naar een poel en stopt bij de oude tankmuur die vrijgemaakt is van alle begroeiing.

Al het grof geschut is verdwenen, de waterpoel uitgegraven, het terrein opgeschoond, nieuwe boompjes zijn geplant en de akker waar straks bloemen bloeien ligt te wachten op warmere temperaturen. De hectare grond waar eerder een verrommelde moestuin lag, is verder klaar voor gebruik.

Daarna begon het inrichten. "De vergrote poel biedt straks ruimte aan bijvoorbeeld de rugstreeppad en libellen. En honden. Het is en blijft een losloopgebied." Joke en haar hond Ronja wonen om de hoek van de duinrand en komen er regelmatig. De Castricumse weet ook meer over de achtergrond van het perceel.

Vorige maand is de schoonmaak van het perceel aan de duinrand, naast de voetbalvelden van Vitesse '22, gestart. "We halen de oude bebouwing weg en graven invasieve exoten, zoals Japans schaafstro en bamboe, uit", vertelde Martijn van Schaik van PWN eerder aan NH Nieuws tijdens de werkzaamheden .

Hond Willem geniet duidelijk met zijn bal en de takken die zijn baasje Rachela uit Heemskerk gooit. "We komen hier wekelijks. Vroeger was het hier wat meer bebost, dat was ook wel fijn hoor, maar nu is het uitgestrekter en hebben de honden meer speelruimte. Het is echt wel een verbetering. Echt een aanwinst. Ook leuk dat pad met die boomstammen."

"Dit was eerst een landje in gebruik van een tuinder hier aan de overkant. Nadat hij overleed jaren geleden, nam zijn dochter de moestuin over. Maar het was te veel werk voor d'r. Dat kon ze allemaal niet bijhouden. Het was erg verwilderd."

"Het moet alleen nog 'mooi' worden", zegt ze rondkijkend over de kale vlakte. "Met bloemenvelden voor de bijtjes, en andere dieren. Dat lukt vast nu het voorjaar begonnen is. Ik vind het erg opgeknapt."

Ronja rent ondertussen de longen uit haar lijf. "Ja, die moest echt even rennen. Zelf moet ik rustig aan doen, want ik ben net geopereerd. Ze vindt het hier geweldig. En ik ook. We zijn er erg blij mee."