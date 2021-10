Vreugde bij baasjes en honden: Wethouder van Gelukpark blijft losloopgebied

Honden mogen los blijven lopen in het Overveense Wethouder van Gelukpark. De voltallige raad heeft zich dinsdagavond uitgesproken tegen het plan van het college voor een aanlijnplicht. Hondeneigenaren kwamen daar massaal tegen in verzet, omdat er nog maar weinig plekken in de duinen zijn waar hun viervoeters vrij kunnen rondrennen.

Wijkhuisen legde de raad gisteravond nog maar eens uit waarom er aan een aanlijnplicht werd gedacht. Het Wethouder van Gelukpark ligt in Natura 2000-gebied en de honden brengen daar jaarlijks voor 10.000 euro schade aan toe. Dat, in combinatie met het groeiend aantal hondenbezitters en uitlaatservices in de regio, bewoog Wijkhuisen ertoe om een aanlijnplicht in te voeren.

"Ik ben ontzettend blij en krijg veel juichende reacties", aldus de Haarlemse Martine Clarke. Sinds begin 2020 vecht ze al tegen het plan van het Bloemendaalse college om honden voortaan verplicht aan te lijnen in het Wethouder van Gelukpark. Met een petitie , die ruim 2000 keer werd ondertekend, hoopte ze wethouder Henk Wijkhuisen op andere gedachten te brengen. Dat is nu dus gelukt.

De Bloemendaalse raad steunt de hondenbezitters. De partijen spraken zich tijdens de commissievergadering uit tegen een aanlijnplicht. Wethouder Wijkhuisen zal zijn plan daarom niet verder uitwerken. "We zijn erg blij dat de honden los mogen blijven lopen, het leefde enorm in de regio", aldus Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal.

Parkeerautomaat en afvalbakken

De vraag is nog hoe de schade aan de natuur bekostigd moet gaan worden. Hondenbezitter Martine Clarke had al voorgesteld om voortaan met jaarkaarten te gaan werken, voor zo'n 50 euro per hond. "Dan komen we zeker aan die 10.000 euro per jaar. Ook willen we een schop, zodat we zelf de gegraven gaten van de honden kunnen dichten." De politieke partijen pleiten ook voor meer afvalbakken in het gebied.

Wethouder Wijkhuisen denkt vooral aan het plaatsen van een parkeerautomaat bij het park, om de kosten te dekken. Eventueel met camera om te zien of iedereen wel netjes betaalt. Martine Clarke vindt het niet erg om voortaan parkeerkosten te betalen als ze haar honden gaat uitlaten. "Zolang het geen tien euro per uur is", lacht ze. Het parkeerterrein is ook voor de gasten van restaurant De Bokkedoorns, dus de vraag is nog even of de eigenaar daar ook wel akkoord mee gaat.

'Liever geen hondenuitlaatservices'

Wijkhuisen sprak wel zijn zorgen uit over de komst van de vele hondenuitlaatservices naar het Wethouder van Gelukpark. "Alleen in Haarlem zijn er inmiddels al vijftig. Die gaan nu allemaal naar de duinen in Velsen, omdat daar geen toezicht is." Hij vreest voor een 'waterbedeffect' richting het Wethouder van Gelukpark, als de gemeente Velsen eenmaal strenger gaat optreden tegen uitlaatservices.

Martine Clarke ziet ook dat er al meer hondenuitlaatservices naar Overveen komen. "Het zijn er inmiddels acht. Er moet in ieder geval een opruimplicht komen, want een aantal laat de uitwerpselen gewoon achter. Dan moeten wij het weer opruimen." Binnenkort geeft de raad een definitieve klap op het hondenuitlaatbeleid in Bloemendaal en zal er ook verder worden gesproken over de hondenuitlaatservices.