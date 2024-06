Planten kweken zonder bestrijdingsmiddelen: bij Margriet is dat heel normaal

Aan de Bovenweg in Sint Pancras is de kwekerij van Margriet en haar man Willem te vinden. Samen met goede vriendin Gerda werken ze iedere dag hard aan het behoud van de bloemen en planten in de kwekerij. En al deze planten worden op dezelfde manier gekweekt: gifvrij. Volgens Margriet is dat ook niet meer dan normaal. "Je moet planten en bloemen de tijd geven, en als je daardoor wat langer moet wachten tot ze bloeien is dat niet anders", vertelt ze.

In de kwekerij zijn veel verschillende planten en bloemen te vinden. De ene nog kleurrijker dan de andere. "Iedere plant bloeit natuurlijk op een ander moment. Je ziet ook dat hier nog lang niet alles in bloei staat. Dan ga je je toch afvragen hoe dat bij tuincentra dan wel het geval kan zijn", zegt Margriet.

"Daarnaast zorgen veel bestrijdingsmiddelen voor een groot gevaar voor onder andere bijen. Als zo'n bij dan op een plant of bloem gaat zitten kan die heel snel daarna al dood neervallen." Dat wil Margriet niet op haar geweten hebben. "Insecten, waaronder de bij, zijn cruciaal voor het leven van de mens, vandaar dat het zo van belang is dat er geen gif wordt gebruikt bij het kweken van planten", legt ze uit.

Zakjes zaden

Meer dan twintig jaar geleden zijn Margriet en Willem begonnen met de kwekerij. Margriet zag op internet bloemen en planten zie ze zelf graag wilde, maar in Nederland nergens kon vinden. "Het internet stond toen nog in de kinderschoenen en de plaatjes die je zag waren zwart-wit. Toch heb ik verschillende zakjes met zaden besteld om dan zelf die planten maar te kweken."

"In zo'n zakje zitten natuurlijk erg veel zaden, en als je ze allemaal plant krijg je ook heel veel planten. Toen ik van mensen om mij heen hoorde dat ze zelf ook wel die planten zouden willen hebben, kwam het idee om een eigen kwekerij te beginnen al snel", legt Margriet uit.