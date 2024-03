Giftig bestrijdingsmiddel gevonden in natuurgebied Zwanenwater

Het gaat om het bestrijdingsmiddel fenchloorfos. Het middel is verboden en zeer giftig voor insecten en dieren die in het water leven.

Uit de openbare meetgegevens van het waterschap blijkt dat fenchloorfos al in 2022 in het Zwanenwater werd gemeten. Volgens Jantine Leeflang (MOB) is er sindsdien geen actie ondernomen. "Iedereen kan op de website zien welke giftige stoffen het Noord-Hollandse water vervuilen. Maar de overheid doet niks om de gezondheid van burgers te beschermen."

Dat er in 2022 ineens een hoge concentratie fenchloorfos is gemeten, kan volgens het waterschap ook komen door betere meetapparatuur. Dat meldt de woordvoerder. "We meten nu met een scherpere detectiegrens, waardoor sinds 2020 vaker verboden stoffen gemeten worden dan daarvoor."

Dinoterb

Eerder deze maand meldde MOB al dat de verboden gewasbeschermer dinoterb op meerdere plekken in Noord-Holland is gemeten. Eerst alleen in de West-Friese polder De Drieban bij Venhuizen, later bleek ook dat het Natura 2000-gebied Zwanenwater bij Callantsoog is vervuild. Aan de kust zit zoveel dinoterb in het water dat de veiligheidsnorm tot wel vijf keer is overtroffen.

MOB eist dan ook dat het waterschap en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpen. De milieuorganisatie wil dat de instanties bedrijven strenger gaan controleren op het gebruik van verboden middelen. "Het is klaar met inzetten op meer bewustzijn bij bedrijven, de overheid moet zichzelf serieus nemen en gewoon langsgaan bij bedrijven om de tank te controleren op verboden middelen."

Twee weken geleden maakte het waterschap bekend dat zij onderzoek gaan doen naar de gevonden dinoterb. Dinoterb zal door het waterschap als casus worden gebruikt om te onderzoeken hoe zij in de toekomst om moeten gaan met de vondst van verboden chemische middelen.

De NVWA heeft inmiddels aan MOB laten weten dat zij 'geen aanknopingspunt' zien om actie te ondernemen. Volgens de autoriteit is het handhavingsverzoek van de milieuorganisatie niet concreet genoeg omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de gevonden dinoterb.