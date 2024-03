BBB-leider verdedigt bloementeeltsector tegen beschuldigingen gebruik dinoterb

Het werkbezoek van BBB aan stond al langer gepland. Van alle afdelingen van de partij waren vertegenwoordigers aanwezig. Al snel ging het over dinoterb. Het middel dat door milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) op meerdere plekken in het water werd aangetroffen.

Onder meer in natuurgebied het Zwanenwater bij Callantsoog, het water bij de Westelijke Randweg in Beverwijk, langs de Westerduinweg in Petten en bij poldergemaal De Drieban in Venhuizen. Opvallend omdat de onkruidverdelger al sinds 1998 verboden is in Nederland.

'Dinoterb is nooit gebruikt door bloementeeltsector'

Al snel rees het vermoeden dat de bloementeeltsector het middel illegaal zou gebruiken. Maar dat is onzin zegt de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en ook tulpenteler Arjan Smit. "Ik ben ruim 35 jaar teler en kan mij dit middel niet heugen. En bij navraag is gebleken dat het in de sector nooit is gebruikt. Dit is weer een voorbeeld van: waar komt dit vandaan?"