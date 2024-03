Verboden onkruidverdelger op meer plekken in provincie aangetroffen, ook in wandelgebied

De verboden onkruidverdelger dinoterb is op nog veel meer plekken in de provincie in het water aangetroffen. In onder meer het Zwanenwater bij Callantsoog, het water bij de Westelijke Randweg in Beverwijk en langs de Westerduinweg in Petten zijn bij metingen in 2022 veel te hoge concentraties van de stof aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB).