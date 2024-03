Bioteler René maakt zich zorgen na aantreffen kankerverwekkend landbouwgif

Dinoterb, dat als onkruidbestrijder op de markt kwam, is al sinds 1998 verboden in de Europese Unie. Volgens milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) wordt dinoterb 'het meest waarschijnlijk' gebruikt in de sierbloementeelt, nu het ook in het oppervlaktewater is gemeten in en rondom de bollenstreken van de Noordkop.

De kankerwekkende stof is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Ook is de stof schadelijk voor zoogdieren, vogels en insecten. "De stof is een direct gevaar voor omwonenden van de percelen waar dit middel wordt toegepast", zei MOB-voorzitter Johan Vollenbroek daarover.

Na jaren wikken en wegen maakte bioteler René van der Aarde uit Hem in 2020 de overstap naar biologisch. Zijn perceel van ongeveer zes hectare is sinds drie jaar vrij van landbouwgif. Over zijn omschakeling vertelde hij eerder aan NH: "Het product is beter en schoner. En ik heb deze keuze gemaakt voor mijn gezondheid en die van mijn gezin."

'Dikke middelvinger'

En vooral dat laatste lijkt door anderen niet serieus genomen te worden, vertelt hij. "Het is onze leefomgeving, hier wonen wij en ademen we de lucht in." Hij wijst naar een volkstuinencomplex, zo'n 100 meter verderop. "Ook zij gebruiken het water om hun groenten te verbouwen. Het is een dikke middelvinger naar de volgende generaties. Het is complete waanzin dat dit middel nu wordt aangetroffen."

Van normoverschrijdingen in sloten en plassen zijn ze ook allang op de hoogte, stelt Van der Aarde. "Het waterschap weet ook waar het vandaan komt. Ze steken gewoon hun kop in het zand."