Na drie jaar van transitie is fruitteler René uit Hem eindelijk biologisch

Appel- en perenteler René van der Aarde uit Hem is sinds vorige week volledig biologisch. De transformatie van drie jaar is afgerond en dat komt goed uit, want het oogstseizoen is deze week begonnen. "Dit kan ik met een goed gevoel doen."

Sinds vorige week is hij officieel biologisch fruitkweker. Na een transitie van drie jaar. "Ik ben ervan overtuigd dat het schoner is. Voor mezelf, mijn kinderen en mijn omgeving. Je haalt alle chemie uit je teelt en dáár sta ik achter."

"Jongens, nog even vijf minuten door plukken tot de pauze", spoort René zijn jongste 'pluktroepen' aan. Voor fruittelers is de drukste tijd van het jaar aangebroken: het fruit moet van de bomen. Op het erf in Hem staan de eerste met appels gevulde kisten al klaar.

Het telen op gangbare wijze, ging hem tegenstaan. "Je leest veel en ik weet gewoon dat grote bedrijven resultaten van onderzoeken achterhouden. Dat ze niet altijd open zijn. Ik sta daar niet achter. Het geeft mij rust om op deze manier fruit te telen."

Eenvoudig is het niet, om het bedrijf zo ingrijpend te veranderen. "Je begint eigenlijk weer op nul. Qua teelt, qua afnemers. Je moet een heel nieuw netwerk opbouwen. Maar het is het zeker waard. De mensen die mijn appels en peren kopen, zijn heel dankbaar."

Omschakelfruit

In de voorgaande jaren teelde René wel biologisch, maar werd zijn bedrijf nog niet zo aangemerkt. "Dan is de markt moeilijk, omdat wij zogenaamd omschakelfruit hadden. Daar staat drie jaar voor. Dan moet je eerst wachten tot het biofruit op is, voordat je jouw fruit kunt verkopen."

Zo had René begin dit jaar nog zo'n 20.000 kilo appels over in de loods om opgegeten te worden. Dat is wel eens spannend geweest met een partij. Op het randje, eigenlijk. Nu is er gelukkig voldoende ruimte op de markt, zeker omdat we nu gecertificeerd zijn als biologisch bedrijf. Nu kunnen we vanaf het moment van plukken ook meteen leveren."

De trekker - met een treintje volle kisten - zet ondertussen koers naar een welverdiende lunch. Tussen de paden met grote rode appels ziet René de toekomst met vertrouwen tegemoet. "Er is zeker vertrouwen. De bomen hangen vol en de kwaliteit is goed. Dus het kan gewoon. Ook op deze manier."