Adopteer een appelboom: fruitteler uit Hem maakt omslag naar bioteelt

HEM - Voor fruitteler René van der Aarde is de tijd rijp: hij waagt de overstap naar biologische teelt. Dat is een uitdaging met een financieel risico, daarom krijgt hij ondersteuning van de provincie, maar hij roept ook de hulp van appelliefhebbers op: iedereen kan een bio-appelboom adopteren.

Firma Van Der Aarde bestaat al vijf generaties en nu is het moment dat René het roer omgooit. Hij maakt de overstap naar biologische teelt. "Ik zie er meer toekomst in", verklaart hij. "En het is ook een stukje gevoel, ik voel me er beter bij."

Met de overstap naar biologisch staat René voor een uitdaging die weinig anderen aandurven. Het financiële risico houdt telers voornamelijk tegen. De prijs die retailers voor het fruit bieden is 'veel voor weinig', zo vertelt René. "Daar kan je niks van verduurzamen en dat vind ik echt een groot probleem."

Voordat firma Van Der Aarde daadwerkelijk het keurmerk biologisch mag dragen, moet er drie jaar biologisch geteeld worden. "Je zit drie jaar met normale prijzen, met de kwaliteit van bio. Daar vang je nog niet extra voor", legt René uit. "Die drie jaar ertussen krijg je een enorme inkomstendaling, vooral als het tegenzit en als je het nog niet helemaal in de vingers krijgt."

Ondersteuning provincie

In de overstap krijgt hij ondersteuning van de provincie via het project Go-NH!. "Ik word geen bio als ik het risico loop dat ik alles moet verkopen", vertelt René. "Dat risico moet uitgebannen worden, dan durven misschien meer mensen die stap te zetten en te verduurzamen."

Onder andere ondernemer André Knol begeleidt het project. "De overgang naar biologisch telen in agrifood is een moeilijke transitie, omdat je er de eerste paar jaar per definitie op verliest", aldus André. "René willen we op deze manier een kans geven, we geven begeleiding in het proces, kijken naar de randvoorwaarden en het netwerk."

Adopteer een appelboom

De 2.500 biologische appelbomen gaan in mei de grond in en dan gaat de bioteelt defintief beginnen. Om het financiele risico te verkleinen, kunnen bedrijven en particulieren een bio-appelboom adopteren. Er zijn verschillende pakketten, zoals het appeltaartpakket en het fruitschaalpakket. In ruil daarvoor word je uitgenodigd voor appelplukdagen en krijg je een kijkje in de boomgaard.

Bovendien dragen de adoptiebomen bij om het bedrijf door die driejarige omschakelperiode te helpen. “Al het fruit dat ik direct aan de consument verkoop, ben ik zeker van dat ik daar een prijs voor vang. Dat geeft mij een buffertje om dit te overbruggen, dat is het simpele idee."