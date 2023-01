10 duizend kilo appels van René liggen te wachten: "Meesten kiezen niet biologisch"

Voor één euro per kilo mag iedereen tussen 10.00 en 15.00 uur zelf zijn eigen tas, mand of krat komen vullen in Hem. René verwacht zaterdag een toeloop van enkele honderden mensen. "Uiteraard krijg ik ze niet allemaal weg in die ene middag."

Dat er nu nog 10 duizend kilo in de koeling ligt, komt door het goede afgelopen seizoen. "We hadden dit jaar een hele goede appeloogst. De supermarkten liggen ook allemaal vol, dus ik kan ze nu niet kwijt en ze moeten toch echt op."

"Doordat het biologische appels zijn, is het geen bewaarappel. Het is een bioras dus er worden geen pesticiden gebruikt. En dat maakt dat ze vóór februari opgegeten moeten worden anders worden ze zacht en zijn ze niet meer goed", legt René uit.

De Europese Unie, provincie en het Rijk stimuleren de omschakeling naar biologisch. "Daarom willen wij met deze actie aandacht vragen voor dit mooie product en voor de afzet ervan.” Van de provincie kan hij ook deze actie-dag op steun rekenen. Gedeputeerde Ilse Zaal: “Om te komen tot een duurzaam voedselsysteem is het belangrijk dat er meer duurzame producten worden verkocht en dat de afstand tussen de producent en de consument zo klein mogelijk is."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]