René teelt zijn fruit biologisch: “Het is moeilijk, maar wil niet achteraan lopen”

Hoewel de vijf generaties voor hem ook al behoorlijk milieubewust fruit teelden, heeft René van der Aarde uit Hem sinds september echt het roer omgegooid. Hij zit in een drie jaar lange overgangsperiode om zijn fruitteeltbedrijf (appels en peren) biologisch te maken. “Het is moeilijk, een ander woord is er niet voor.” evalueert René de eerste acht maanden. Verslaggever Sander Huisman ging op pad om bij zijn jonge biologische appelbomen te kijken.

Het water in zijn omgeving blijkt bijvoorbeeld al zodanig veel bestrijdingsmiddelen te bevatten van zijn buren, dat hij dat niet zomaar kan gebruiken voor zijn fruitbomen. “Er komt een boel mentale en fysieke inspanning bij kijken om het allemaal om te schakelen.” zegt René. De overgang van traditioneel fruitteler naar biologisch fruitteler kost drie jaar. “Ik denk dat er nog resten van kunstmest in de grond zitten” noemt René van der Aarde als één van de redenen dat het zo lang moet duren om zich officieel bioboer te noemen. Hij krijgt echter geen cent extra voor het fruit dat hij in de tussentijd verkoopt aan bijvoorbeeld de supermarkten. “Als je niet genoeg reserve hebt, is die omschakeling heel risicovol” Hij heeft zelf genoeg vertrouwen dat hij het financieel gaat redden de komende 2,5 jaar. Vervuild water

Een probleem waar René afgelopen jaar meteen al tegenaan liep is de kwaliteit van het oppervlaktewater rondom zijn perceel. Hij is inmiddels wel positief over hoe de buren en het hoogheemraadschap de boel aanpakken, maar eerder gooide de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen roet in het eten voor zijn plannen om te schakelen naar bioboer. Er verscheen een artikel bij het BNNVARA programma Zembla in afgelopen november. Artikel gaat verder onder foto

René van der Aarde uit Hem gaat verder als biologisch fruitteler - Sander Huisman / WEEFF

René zit er bovenop, zeker dit eerste jaar. "Als het het eerste jaar misgaat, vind ik het toch wel een beetje kansloos worden. Dit mag me niet ontgaan" zegt René gedreven. Voor hem is er geen alternatief dan het biologisch aan te pakken. "Terug ga ik niet meer" zegt hij stellig. "Maar ik geloof dat het goedkomt, als dit niet lukt, dan weet ik het ook niet meer."