Vervallen begraafplaats Keern dankzij vrijwilligers weer nieuw leven ingeblazen

De overwoekerde graven en vervallen grafstenen op de begraafplaats aan het Keern in Hoorn zijn steeds meer verleden tijd. Sinds ongeveer anderhalf jaar is de stichting Vrienden van de begraafplaats Keern met vrijwilligers bezig de begraafplaats in volle glorie te herstellen. "Als de begraafplaats er goed uitziet, leidt dat tot minder vandalisme", zegt Rita Lodde van het bestuur van de stichting. Sander Huisman nam een kijkje bij de opgeknapte begraafplaats.

Rond 1830 was het niet meer toegestaan om mensen in de kerken te begraven, en dus werd er aan het Keern in Hoorn de eerste begraafplaats buiten de stad gemaakt. Eind jaren ’60 van de vorige eeuw was de begraafplaats vol, dus nu worden er alleen nog mensen bijgezet in bestaande graven. De begraafplaats was een beetje in verval geraakt. Overwoekerde graven en vernielde stenen waren geen uitzondering. Omdat er vanaf het Keern geen zicht was op de begraafplaats door de dichte muur, werd ongeveer tien jaar geleden al een doorkijk in de muur gemaakt. Het vandalisme nam af, maar het onkruid nog steeds zijn gang kon gaan. En dus werd in 2019 de stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn opgericht, om zo de begraafplaats weer in ere te herstellen. Artikel gaat verder onder de foto

De overwoekerde graven zijn verleden tijd op Begraafplaats Keern in Hoorn - Sander Huisman / WEEFF

Elke woensdagochtend zijn een tiental vrijwilligers bezig om systematisch de begraafplaats op te knappen. Kapotte grafstenen worden opgeknapt en onkruid wordt tussen het grind weggebrand. En als nieuwe blikvanger is op de plek waar ooit de originele ingang was een hek geplaatst. Dit zal niet gebruikt gaan worden als ingang, maar geeft wel een doorkijk over de steeds mooier wordende begraafplaats.