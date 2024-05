Groene pareltjes: Alkmaarders met geveltuintjes gaan de strijd aan

Bij het aanleggen van een tuintje is het belangrijk dat er nagedacht wordt over de soorten planten. "Dit tuintje staat in de schaduw, dus het is van belang dat er planten in staan die daar ook tegen kunnen", legt Gerda uit. "Het geveltuintje dat we hier zien is eigenlijk meteen een heel goed voorbeeld." Het groen in het tuintje bedekt nagenoeg heel de bodem. "Dat is erg goed voor de dieren die hier leven, die kunnen zich dan goed verstoppen."

Boomspiegels

"Je denkt het misschien niet, maar ook dit is een geveltuintje", wijst Gerda aan. In de grond rond de voet van een boom, de boomspiegel, zijn kleine plantjes geplant. "Dit is heel goed voor de natuur, want het water wordt zo beter opgenomen in de grond in plaats van dat het meteen in de bodem terecht komt. De gemeente hoeft hier dan ook niet meer te schoffelen."

Het schoffelen van stukken groen vindt Gerda maar niks. "Het is zo zonde dat ze al dat mooie groen weghalen. Dat is echt niet nodig als je het mij vraagt."

"Zo'n soort geveltuin heb ik nog niet eerder gezien", merkt Gerda op. "Naast de voordeur van een woning zijn een aantal tegels weggehaald. Dit keer niet in een strook, maar de ene keer meer dan de andere. "Dit is leuk gedaan", vindt Gerda.