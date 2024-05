Lachgasgebruikers gaan de inwoners in deze gemeenten geld kosten

Om te voorkomen dat afvalbedrijven volledig opdraaien voor de geleden schade, adviseerde Heijnen om de extra kosten door te berekenen in de afvalstoffenheffing. Volgens haar is dat de eerlijkste manier 'omdat dit voorkomt dat inwoners uit gemeenten waar deze problematiek niet of nauwelijks speelt hieraan meebetalen'.

Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal en Diemen

En dat doorberekenen is exact wat Uithoorn en Heemstede vanaf volgend jaar gaan doen. Tot voor kort werd het Heemsteedse afval met een kraan met magneet gefilterd, maar sinds bij een steekproef bleek dat er toch een lachgascilinder doorheen was geglipt, staat AEB die methode niet langer toe.

Om verdere schade aan de ovens of persoonlijke ongelukken te voorkomen, eist de afvalverbrander dat de betrouwbaarste methode wordt gebruikt. En dat is de shredder. Meerlanden brengt daarom sinds 11 april al het restafval uit Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmmermeer en Diemen eerst naar een vestiging van het bedrijf Renewi in het Westelijk Havengebied, in de buurt van AEB.

"Daar wordt het dan uitgeladen, dan wordt het geshredderd, dan wordt het weer ingeladen en dan gaat het naar AEB", vertelt Meerlanden-woordvoerder Bas Boone aan NH. Hoewel Renewi en AEB bij elkaar in de buurt zitten, kost deze extra stap veel extra tijd en geld.

Uithoorn

Ook Uithoorns afval wordt verbrand door AEB, maar ingezameld door PreZero. Die inzamelaar (met locaties in o.a. Amsterdam en Alphen aan den Rijn), mag de (goedkopere) kraansortering nog wél gebruiken om lachgascilinders uit het restafval te filteren.

Voordat het Uithoornse restafval met een kraan met magneet werd gesorteerd, werden er bij AEB gemiddeld tien cilinders per week aangetroffen in die lading. "Sinds we de maatregelen hebben ingevoerd zijn er geen cilinders meer aangetroffen", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Dat is gebaseerd op steekproeven en wil dus niet zeggen dat ze er niet meer zijn."

Zinspelen op 'forse verhoging'

Hoewel de burgemeester van Haarlemmermeer namens de AEB-gemeenten al zinspeelde op een 'forse verhoging' van de afvalstoffenheffing, zijn Heemstede en Uithoorn de enige gemeenten die tot nu met een indicatie zijn gekomen.

"We kunnen nu nog niets zeggen over de hoogte van de afvalstoffenheffing, dat zijn we nog aan het doorrekenen en daarna zullen we eerst de raad informeren", zegt de woordvoerder van de Haarlemmermeerse afval-wethouder Mariëtte Sedee tegen NH.