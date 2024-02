Na 80.000 ingeleverde lachgascilinders stopt afvalverwerker met innamepunt

Het liep als een tierelier en toch gaat Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam stoppen met het innamepunt voor lachgascilinders. Het afvalverwerkingsbedrijf laat weten dat er in vijf maanden tijd maar liefst 80.000 cilinders zijn ingeleverd. "Nu is het tijd om de verantwoordelijkheid weer te leggen waar hij hoort."

Foto: AT5

Het AEB richtte vorig jaar september het innamepunt voor lachgascilinders in om het aantal explosies in de verbrandingsoven van AEB naar beneden te brengen. Omdat sinds 1 januari 2023 lachgas officieel verboden is, zit er op de gastanks geen statiegeld meer. De flessen werden daarom steeds vaker in de vuilnisbak weggegooid en kwamen op die manier in de verbrandingsovens terecht waar ze kunnen exploderen. De schade liep hierdoor op tot 20 miljoen euro per jaar. Doordat de overheid geen maatregelen nam, voelde het AEB zich genoodzaakt zelf met een oplossing te komen. Op het terrein van het AEB werd een inleverpunt ingericht waar iedereen 5 euro kan krijgen per ingeleverde cilinder. Het bedrag was oorspronkelijk 10 euro, maar door de grote animo voelde het bedrijf zich genoodzaakt de premie te halveren.

"AEB toont aan dat een statiegeldregeling werkt. Mensen zijn bereid om lachgascilinders in te leveren als ze daar geld voor krijgen" Wim van Lieshout - AEB

De directeur Wim van Lieshout vindt het nu hoog tijd dat de overheid zelf iets tegen het probleem gaat doen. Het inleverpunt was vanaf het begin af aan al een tijdje maatregel: "AEB toont aan dat een statiegeldregeling werkt. Mensen zijn bereid om lachgascilinders in te leveren als ze daar geld voor krijgen. Nu is het aan het kabinet om iets te doen met deze waardevolle bevindingen en werk te maken van een landelijke regeling met retourpremie voor de inname van lachgascilinders." Aantal explosies juist toegenomen Ondanks de grote interesse bij het inleverpunt is het aantal explosies in de verbrandingsoven niet afgenomen. Sterker nog, het AEB laat weten dat het aantal explosies zelf is gestegen de afgelopen weken. Volgens van Lieshout komt dit omdat slechts één inleverpunt niet effectief genoeg is. "Daarom pleiten wij dus voor regie in Den Haag en een landelijke aanpak." Morgen debatteert de Tweede Kamer over onder andere de lachgasproblematiek.