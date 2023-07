Extra veiligheidsmaatregelen na schade door lachgas-explosies in afvalcentrale Alkmaar

De schade door exploderende lachgascilinders in de afvalenergiecentrale in Alkmaar is zo groot dat er extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Zo moeten medewerkers met een boog om het kijkglas van de oven lopen en zijn gasten niet meer welkom. De oven is volgens afvalverwerkingsbedrijf HVC afgezet met linten. Om de schade van de exploderende cilinders verder te beperken, komt de afvalverwerker met een opmerkelijke oplossing.

Dagelijks ontploffen er lachgascilinders in de oven van de afvalenergiecentrale van afvalverwerker HVC. "Sinds januari is lachgas illegaal en dat betekent dat er geen statiegeld meer op de cilinders zit. Daardoor worden ze gedumpt bij het reguliere afval". Laat HVC weten. "Ze kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens". En dat kan gevaarlijk zijn voor de werknemers. Door de veiligheidsmaatregelen kan het personeel en de oven gewoon door met functioneren zegt HVC Tekst loopt na infoblok door.

Lachgasverbod Lachgas is per januari 2023 verboden als genotsmiddel, zowel het in bezet hebben als de verkoop ervan. Het staat dan ook op de lijst van de Opiumwet als verboden middel. Wel mag het technisch gebruik van het gas nog altijd wel, zoals voor medisch gebruik of om bijvoorbeeld slagroom mee op te spuiten.