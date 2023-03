Lachgascilinders ontploffen steeds vaker en harder in afvalverbrandingsoven

Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB heeft sinds half januari steeds vaker te maken met explosies in hun verbrandingsinstallaties. De knallen zijn bovendien harder dan normaal en worden volgens het bedrijf veroorzaakt door (lach)gascilinders in het afval.

Het bedrijf spreekt van een 'sterke verhoging' van het aantal explosies. De knallen zouden het verwerkingsproces verstoren en ook schade veroorzaken aan roostervloeren en ketelwanden.

Er zijn onder andere 'extra inspecties' uitgevoerd om te voorkomen dat de machines uitvallen of de veiligheid van de medewerkers in het geding komt, schrijft het bedrijf op LinkedIn.

Verboden

Sinds 1 januari 2023 is het verboden om lachgas te hebben of te verkopen in Nederland. Het kabinet wil hiermee het recreatieve gebruik van lachgas terugdringen.