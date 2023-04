Ruim 150 flessen met lachgas in beslag genomen in Wormerveer

Midden in een woonwijk aan de Cor Bruijnweg in Wormerveer heeft de politie vandaag bijna 200 flessen lachgas in beslag genomen. Volgens omstanders werden de eerste 50 flessen gevonden in een garage.

Even later werd op deze straat ook een zwarte bestelbus opengemaakt. Daar zaten nog eens ruim 100 flessen met lachgas in. De politie laat aan NH weten dat er nog niemand is aangehouden en dat het onderzoek in volle gang is.

Lachgasverbod

Sinds januari 2023 is het vervoeren of in bezit hebben voor recreatief gebruik van lachgas verboden in Nederland. Lachgas kan namelijk problemen zoals hoofdpijn, angst, in de war zijn en een verlamd gevoel in de armen of benen geven. Ook is het gevaarlijk wanneer lachgasgebruikers aan het verkeer deelnemen.