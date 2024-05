Alkmaarse Shona Shukrula wordt eerste vrouwelijke scheidsrechter in betaald voetbal

“Dat is geweldig, ik ben echt heel blij. Het is een doel waar ik vijftien jaar naartoe heb gewerkt", zegt Shukrula op de site van de KNVB. "Dat er geen enkele vrouwelijke scheidsrechter in Nederland mij voor is gegaan maakt het extra bijzonder. Ik vind het heel gaaf dat ik kan laten zien dat dit mogelijk is. Het zou mooi zijn als ik hiermee ook andere meiden inspireer om scheidsrechter te worden.”

Vrouwen in het voetbal

Eerder maakten grensrechters Sjoukje de Jong (2001), Nicolet Bakker (2011) en Franca Overtoom (2018) hun debuut in het betaald voetbal. Overtoom vlagt sinds 2020 ook in de Eredivisie en was afgelopen seizoen de enige vrouwelijke assistent-scheidsrechter op het hoogste Nederlandse voetbalniveau.

Shukrula fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB. De afgelopen seizoenen was ze actief in de tweede divisie en sinds 2020 als vierde official in de eerste divisie. Shukrula had al de leiding over EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en Champions League-wedstrijden voor vrouwen. Via het talententraject 'Scheidsrechters betaald voetbal' stroomt ze nu door naar het hoogste voetbalniveau in Nederland.

In onder meer Frankrijk, Duitsland en Engeland maakten de afgelopen jaren al vrouwelijke scheidsrechters hun debuut in het betaalde voetbal.