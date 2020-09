Shona Shukrula uit Alkmaar eerste vrouwelijke official in het betaald voetbal

ALKMAAR - Aanstaande zaterdag is het zover, dan is voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlands betaald voetbal een vrouwelijke official aanwezig bij een wedstrijd in het mannenvoetbal. Die primeur is voor Shona Shukrula uit Alkmaar. "Hier heb ik heel hard voor gewerkt."

Pro Shots/Remko Kool

Shukrula zal zaterdag de vierde official zijn bij de wedstrijd FC Eindhoven-Telstar in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in het profvoetbal. "Vanuit de voetbalwereld krijg ik heel veel reacties, heel erg leuk", vertelt Shukrula bij NH Radio. De scheidsrechter uit Alkmaar fluit al internationale wedstrijden bij de vrouwen en ze is ook de eerste scheidsrechter in de hoogste divisies in het amateurvoetbal bij de mannen. Aanstaande zaterdag staat ze niet met de fluit in haar hand, maar zal ze naast het veld staan om de wedstrijd te begeleiden. "Als vierde official ben je een aanspreekpunt voor de trainers. Als ze een beslissing van de scheids niet begrijpen, komen ze bij mij om uitleg vragen", legt Shukrula uit.

Quote "Dit is al een hele mooie stap voor mij" Shona Shukrula, scheidsrechter

Haar ultieme droom is om ook een wedstrijd als eerste scheidsrechter te fluiten in het betaald voetbal. "Ik heb afgelopen jaren hard gewerkt om hier te komen en om deel uit te maken van dit team", zegt ze. "Ik ben van plan om de komende twee jaar hier heel veel te leren en om mijn eigen wedstrijden te gaan fluiten in de Tweede en Derde Divisie. Maar dit is al een hele mooie stap voor mij." Begonnen in Alkmaar Op de velden van AFC '34 in Alkmaar begon ze met fluiten. Daar begon ze met het fluiten bij de junioren en later bij de senioren. "Dit is nu mijn elfde seizoen als scheidsrechter, elk jaar kan je promoveren naar een hoger niveau." Nu komt Shukrula dus in aanmerking voor het betaald voetbal. "Dan moet je ook aan conditionele eisen voldoen. Dezelfde eisen die ook voor de mannen gelden." De KNVB heeft de scheidsrechter uit Alkmaar geholpen om te komen waar ze nu is. "Bij AFC '34 zagen ze dat ik talent had. De KNVB heeft me toen opgepikt en me jarenlang intensief begeleid tot waar ik nu ben", vertelt Shukrula. "Ik heb altijd gedroomd van het hoogste podium."