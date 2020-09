Alkmaarse Shona Shukrula debuteert in het mannen profvoetbal: "Leuk!"

EINDHOVEN - Op papier was FC Eindhoven - Telstar zaterdag een gewone wedstrijd in de eerste divisie. Toch was daar de lang verwachte primeur: Shona Shukrula maakte als eerste vrouw ooit in het profvoetbal haar debuut in het arbitrale kwartet.

De 29-jarige Alkmaarse vertelde na afloop van de wedstrijd (2-3) glunderend hoe ze haar rol als vierde official had beleefd. "Leuk! Ik had een hele rustige bank. Er was een goeie scheidsrechter dat scheelt voor de taken van de vierde official."

"Ik ben altijd wel zenuwachtig als ik een wedstrijd moet leiden", vervolgt ze. "Dat is natuurlijk wel wat minder als je vierde official bent, maar vandaag had een bijzondere lading voor mij en daar voelde ik ook wel spanning bij."

Driekwart jaar geleden maakte Shukrula ook al als eerste vrouw haar opwachting als scheidsrechter in de tweede divisie. Wat haar betreft, is de primeur van vandaag ook niet de laatste. "Dit is een bijzondere stap voor mij richting de top. ik wil straks fluiten in het betaalde voetbal."