Olympische droom komt uit voor Heerhugowaardse assistent-scheidsrechter Franca Overtoom

Waar je in het mannenvoetbal scheidsrechterskwartetten hebt, daar word je als vrouwelijke scheidsrechter individueel uitgenodigd. "In het vrouwenvoetbal ben ik onderdeel van een samengesteld team, dat komt doordat we in Nederland geen vrouwelijke scheidsrechter in de elitegroep hebben. Alleen Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük staan op die lijst met de 25 beste scheidsrechters van Europa."

Ongelijkheid

"De vrouwenarbitrage loopt helaas nog steeds achter ten opzichte van onze mannelijke collega's. Het zou mooi zijn als er in de toekomst meer vrouwen actief zijn in de eredivisie, want daardoor gaat het niveau ook omhoog. Hierdoor stijgen de kansen op een vrouwelijke elite scheidsrechter en dus ook de komst van een vrouwenarbitrageteam. Nu ga ik telkens alleen naar internationale wedstrijden of toernooien."

