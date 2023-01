Assistent-scheidsrechter Franca Overtoom geselecteerd voor WK vrouwenvoetbal

Assistent-scheidsrechter Franca Overtoom is komende zomer actief op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Met de aanstelling maakt Overtoom haar debuut op een wereldkampioenschap voetbal.

De geboren Obdamse mag dus komende zomer afreizen naar de andere kant van de wereld. Dit doet ze als assistent-scheidsrechter. In totaal selecteerde de FIFA 33 scheidsrechters, 55 assistenten (grensrechters) en 19 videoarbiters. Ook Nederlander Pol van Boekel is geselecteerd. Hij zal op het eindtoernooi actief zijn als VAR.

In de lift

Overtoom haar carrière zit al jaren in de lift. De assistent-scheidsrechter uit Noord-Holland maakte in 2018 bij de wedstrijd van Telstar tegen Jong FC Utrecht haar debuut in het betaalde voetbal. Eind 2021 maakte ze wederom als assistent haar debuut in de eredivisie. Bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen (0-1).

De Nederlandse voetbalsters hebben zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal. De ploeg van bondscoach Andries Jonker treft titelverdediger Verenigde Staten, Vietnam en een land uit de play-offs in de groepsfase.