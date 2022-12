Vrouwenvoetbal van VV Alkmaar vanaf volgend seizoen onder de vlag van AZ

Vorig jaar was de weg al ingeslagen met een intensieverklaring. Daardoor werd het contact tussen VV Alkmaar en AZ al geïntensiveerd. Vervolgens werd onderzocht of AZ het vrouwenvoetbal van VV Alkmaar kon overnemen. Vanaf het seizoen 2023/2024 zal AZ dus weer in de eredivisie voor vrouwen vertegenwoordigd zijn.

Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, “Het is mooi dat na een afwezigheid van bijna twaalf jaar het vrouwenvoetbal weer terug is onder de vlag van AZ. Het past binnen de visie van de club om niet alleen een toekomst aan jongens en mannen te kunnen bieden, maar binnenkort ook weer aan voetballende meisjes en vrouwen. Bovendien geloven we in de nationale en mondiale groei van het vrouwenvoetbal. Daar willen we vanuit AZ aan bijdragen.”

Grondleggers

In 2007 was AZ één van de clubs die startte aan de eredivisie voor vrouwen. Samen met ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Twente, FC Utrecht en Willem II was AZ één van de grondleggers. Onder leiding van trainer Ed Engelkes werd AZ drie keer landskampioen. In 2011 trokken de Alkmaarders de stekker uit het vrouwenvoetbal vanwege de financiële situatie. Vanaf 2017/2018 was VV Alkmaar actief in het vrouwenvoetbal.