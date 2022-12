'Clubtrainer' Andries Jonker moet nog wennen als bondscoach: "Ander ritme"

Bij Telstar stond Andries Jonker dagelijks op het veld, maar als bondscoach van de Oranjeleeuwinnen ziet zijn schema er heel anders uit. En dat is best even wennen voor de oud-trainer van de Velsenaren. "Het moet zich allemaal nog uitwijzen, het is een ander ritme."

"Andries is in zijn hart nog echt wel een clubtrainer", vertelt Arvid Smit. De assistent-trainer bij de Oranjeleeuwinnen kent Jonker al vele jaren. De twee werkten ook al eerder samen bij Telstar. "Toch kan hij door zijn ervaring prima omgaan met de tijd dat er geen voetbal is."

Weinig perspectief

Vlak voor de zomer besloot Andries Jonker te stoppen bij Telstar. Te weinig perspectief vond de oefenmeester. Opvallend is dat er voor zijn opvolger Mike Snoei veel meer mogelijkheden waren. Zo trok de club uit Velsen-Zuid ervaren spelers aan, kwam er een technisch directeur en een fulltime assistent. "Daar was toen geen sprake van, maar des te beter dat het later wel gerealiseerd is."

Met Jonker aan het roer kwalificeerde het Nederlands vrouwenelftal zich onlangs voor het WK. En daarmee komt er een droom uit voor de geboren Amsterdammer. Het WK vindt aankomende zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland zit dan in de poule met de Verenigde Staten, Vietnam en een op dit moment nog onbekende tegenstander.