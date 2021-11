Dag na vlagdebuut moet Franca Overtoom weer aan de bak bij Koninklijke Marine

Voor grensrechter Franca Overtoom was het gisteren een speciale dag. De assistent-scheidsrechter uit Obdam maakte haar debuut in de eredivisie. Bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen had ze ook een rol bij het enige doelpunt. Vandaag gaat ze gewoon weer aan de slag als tandarts.

Bij de 1-0 van FC Groningen moest Overtoom lang wachten of ze juiste beslissing genomen had. "Het was een mogelijke buitenspelsituatie", zegt ze tegen NH Sport "Het was lastig te zien. Mijn beslissing was een geldig doelpunt en ik heb vertrouwen in mijn eigen waarneming en in mijn eigen beslissing natuurlijk. Maar als het zo lang duurt, dan begin je een beetje aan jezelf te twijfelen." Het besluit van Overtoom om niet te vlaggen bleek de juiste, want er was inderdaad geen sprake van buitenspel.

"Het is ergens wel onwerkelijk dat het nooit eerder een vrouw gelukt is"

Overtoom maakte zo'n drieënhalf jaar geleden haar debuut in het betaalde voetbal. Om door te stromen naar de eredivisie had ze even wat geduld nodig. Het verschil met de eerste divisie was niet groot. "Het was anders, omdat er heel veel aandacht was voor deze wedstrijd. Het was deze week wel erg druk, maar los daarvan was het niet anders. Voor de buitenwereld is het natuurlijk bijzonder dat ik de eerste vrouw ben. Voor mezelf maakt dat het ook wel speciaal, want het is ergens wel onwerkelijk dat het nooit eerder een vrouw gelukt is."

Wedstrijd terugkijken

Gisteravond zag zichzelf terug bij Studio Sport en deze week gaat ze nog de gehele wedstrijd terugkijken. "Dan let ik op mijn positie en waar ik naar kijk gedurende de wedstrijd. Ook voegen we soms de wedstrijdcommunicatie toe. Dan kijk ik wat beter kan daarin of waar ik juist heel erg tevreden mee ben", aldus Overtoom.

Na veel berichtjes, onder andere van tevreden collega's, moet de West-Friese vandaag gewoon weer aan het werk als tandarts bij de Koninklijke Marine. Komende donderdag is ze assistent-scheidsrechter bij een oefeninterland tussen Japan en IJsland (vrouwen). Morgen wordt bekend of ze dit weekend weer in actie komt in Nederland.