Assistent-scheidsrechter Franca Overtoom in De Aftrap: "Oh, ga jij fluiten?"

Sinds 2018 loopt er in de persoon van Franca Overtoom weer een vrouwelijke grensrechter in het profvoetbal. Volgens de 30-jarige Heerhugowaardse staat er de komende jaren weinig nieuw vrouwelijk talent klaar. "We hebben in het algemeen niet zo veel vrouwelijke scheidsrechters."

Tijdens de wedstrijd Telstar - Jong FC Utrecht debuteerde Overtoom in 2018 in het betaald voetbal. Op dat moment was zij de derde vrouwelijke assistent in het betaald voetbal bij de mannen. De in Obdam geboren Overtoom heeft zich vervolgens doorontwikkeld en had dit seizoen de primeur. Ze maakte afgelopen november als eerste vrouw haar debuut in de eredivisie bij Go Ahead Eagles - FC Groningen.

Voor het aanzien van vrouwen in de voetbalwereld zou dat een flinke opsteker kunnen betekenen. Maar de nieuwe aanwas van vrouwen valt vies tegen. "We hebben alleen Shona Shukrula als vierde official in de eerste divisie. En daarna hebben we een hele tijd niets", aldus Overtoom.

