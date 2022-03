Robert Molenaar in De Aftrap: 'Joey Veerman binnenkort in Oranje'

AZ-middenvelder Jordy Clasie maakte na zes jaar afwezigheid zijn rentree in de voorselectie van het Nederlands elftal. Begrijpelijk gezien zijn vorm, maar trainer Robert Molenaar breekt in De Aftrap een lans voor Joey Veerman. De Volendammer is in zijn ogen hard op weg de beste speler van PSV te worden. "Het Nederlands elftal is dan de volgende stap."