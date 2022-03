De Aftrap: scheidsrechterswissel in de Klassieker en de Roelof Luinge-show

Zes Klassiekers floot Roelof Luinge. De voormalig toparbiter is te gast in onze voetbal talkshow De Aftrap. In 2010 nam hij met een unieke publiekswissel afscheid tijdens de bekerfinale Feyenoord - Ajax.

Roelof Luinge werd gewisseld tijdens Ajax - Feyenoord - NH Sport / Edward Dekker

De Bussumer floot liefst 850 wedstrijden in het betaalde voetbal. Geen enkele scheidsrechter heeft in Nederland zoveel wedstrijden geleid. In zijn beginjaren trok Luinge naar eigen zeggen te veel gele en rode kaarten. Later loste hij zaken in het veld anders op. "Je wordt ervarener en laat wat meer voetballen."

Quote "Je kunt mindere spreekkoren hebben van de tribune" Voormalig topscheidsrechter Roelof Luinge

Zijn soms wat eigenzinnige optreden leverde hem de Roelof Luinge-show op. Toenmalig PSV-trainer Guus Hiddink betitelde het fluiten van Luinge zo na afloop van RKC - PSV en de supporters namen dat vervolgens over. "Je kunt mindere spreekkoren hebben van de tribunes", aldus de inmiddels 66-jarige Luinge die Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük de beste scheidsrechters van dit moment noemt. Danny Makkelie fluit Klassieker Nadat Dennis Higler eerder dit seizoen de Klassieker in Rotterdam floot, heeft Makkelie de leiding over de Klassieker in de Arena. De 31-jarige Clay Ruperti is door de voetbalbond aangewezen als VAR. Dat de KNVB bij belangrijke duels een jonge scheidsrechter als videoscheidsrechter (VAR) neerzet, vindt Luinge onbegrijpelijk. "We zitten in de beslissende fase, dan moet kwaliteit voorop staan. Ik zou best VAR willen zijn, maar ze hebben gekozen voor actieve scheidsrechters."

Quote "Mensen als Björn Kuipers, Roelof Luinge en Mario van den Ende kunnen toch in dat VAR-hok zitten?" De Telegraaf-journalist Mike Verweij

Volgens tafelgenoot Mike Verweij, Ajax-watcher van de Telegraaf, heeft Luinge volledig gelijk. "Ik vind dat een gemiste kans. Mensen als Björn Kuipers, Roelof Luinge en Mario van den Ende kunnen toch in dat VAR-hok zitten? Dat mag niet, omdat ze de conditietest moeten halen...." Je kunt De Aftrap elke vrijdagavond op tv zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur. Daarna volgt elk uur om tien over heel de herhaling. Klik hier als je voorgaande afleveringen wil terugzien. De hele uitzending van vanavond kun je hieronder bekijken.

De Aftrap van vrijdag 18 maart met Roelof Luinge en Mike Verweij - NH Sport / Edward Dekker