Franca Overtoom wil naar het EK: "Ik begon als scheidsrechter om zekerder te worden"

"Ik heb al heel veel mooie toernooien gehad natuurlijk. Ik ben afgelopen jaar naar het EK geweest. Tijdens het WK voor vrouwen afgelopen zomer was ik bij de troostfinale. Vorig jaar heb ik ook nog de Champions Leaguefinale gehad. Dus wat dat aangaat heel veel mooie ervaring opgedaan. Maar het EK voor vrouwen in 2025 wil ik ook niet laten liggen."

Overtoom groeide op in Obdam, waar ze net als haar oudere broer Willie (prof bij onder andere AZ en Heracles Almelo) al jong aan voetballen begon. "Toen ik zes was ben ik begonnen. Willie voetbalde er al vanaf zijn vierde. Mijn vader was voorzitter van de club en hij nam ons toen we klein waren mee naar de vereniging. Dan was het thuis ook even rustig. We zijn met vijf kinderen en dat was best wel druk. Dan kon mijn moeder ook even haar dagelijkse ding doen."

Carrière

Overtoom is zich bewust van haar unieke positie. Ze is de enige vrouw op het veld die op het hoogste niveau meedraait, toch speelt dat voor haar eigenlijk geen rol. "Net al alle andere jongens van mijn groep heb ik dezelfde carrière doorlopen. Het is dus ook een normale stap in je carrière. Het is voor iedereen bijzonder om in de eredivisie actief te zijn. Maar ik ben wel de enige, dat klopt."

