Primeur: assistent Franca Overtoom uit Obdam eerste vrouwelijke arbiter eredivisie

Franca Overtoom uit Obdam wordt de eerste vrouwelijke arbiter ooit in de eredivisie. Zondag is ze assistent-scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen.

Voor Overtoom is het wel te hopen dat de eredivisie-duels dit weekend doorgaan. Door de nieuwe coronamaatregelen worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. De KNVB is nog in overleg met de clubs of de wedstrijden doorgaan of uitgesteld gaan worden.

Derde vrouwelijke scheidsrechter

Overtoom is de derde vrouwelijke scheidsrechter in de eredivisie. De eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter was Sjoukje de Jong in 2001 bij Go Ahead Eagles tegen VVV-Venlo. Na twee wedstrijden moest ze stoppen vanwege een hamstringblessure. Tien jaar later was Nicolet Bakker bij FC Volendam-Fortuna Sittard de tweede vrouwelijke grensrechter.

In april 2018 maakte Overtoom haar debuut in het betaalde voetbal. Ze was toen grensrechter bij het duel tussen Telstar en Jong FC Utrecht. Dit seizoen stond ze al bij zes wedstrijden in de eerste divisie langs de lijn, maar zondag maakt ze dus haar debuut in de eredivisie.

Overtoom is de zus van voormalig AZ-voetballer Willie Overtoom.