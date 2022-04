Franca Overtoom maakt debuut als assistent-scheidsrechter op EK vrouwen

De 30-jarige Franca Overtoom mag deze zomer naar het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Engeland. Het wordt haar eerste eindronde. "Geweldig natuurlijk", zegt de assistent-scheidsrechter in een reactie.

Overtoom, onlangs nog te gast in onze voetbal talkshow De Aftrap, is in haar nopjes met de uitverkiezing door de UEFA. Op de website van de KNVB zegt ze: "Ik ben nog relatief jong in vergelijking met andere kandidaten die meer ervaring hebben. Aan de andere kant ben ik in Nederland op het hoogste niveau van het betaald voetbal actief en dan sta je er Europees gezien goed op."

Scheidsrechter

De Obdamse is niet de eerste Nederlandse vrouwe die naar een eindronde gaat. Sjoukje de Jong (2001) en Nicolet Bakker (2017) gingen haar voor. Nederland levert geen scheidsrechter. De hoogste arbiters, onder wie de Alkmaarse Shona Shukrula, fluiten in Categorie 1. Voor uitzending moeten zij één niveau hoger zitten, In de zogenaamde Elite-categorie.