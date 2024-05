Tiener aangehouden in verband met explosiegolf in Alkmaar, vermoedelijk opdrachtgever

Van september tot en met februari was Alkmaar in de ban van deze aanslagen. Er vonden zo'n twintig aanslagen met explosieven plaats en er is een woning beschoten. Een aantal pogingen mislukte dankzij cameratoezicht. Sommige woningen waren meerdere keren doelwit.

De politie pakte in totaal vijftien verdachten op, waarvan er vermoedelijk drie als tussenpersoon werkten. De verdachten zijn tussen de 14 en de 20 jaar oud en komen niet uit de buurt. De politie vermoedde dat de jongens in opdracht van twee rivaliserende groepen werkten.

Beelden en chats gedeeld

De reeks aanslagen was reden genoeg voor de politie om vorige week meer beelden en chats van de mogelijke verdachten te delen in Opsporing Verzocht en Bureau NH. Het is niet duidelijk of de nieuwe aanhouding is verricht na een tip uit een van deze programma's.

De 19-jarige verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft geoordeeld dat de verdachte langer vast blijft zitten.