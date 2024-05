Extreem weer zorgt voor tonnen schade bij Noord-Hollandse pioentelers

De pioenroos neemt in populariteit toe. Toch is er de angst voor een slecht jaar, leert een rondgang bij meerdere telers in Noord-Holland. "Er is meer uitval en dat is bijzonder spijtig en desastreus", vertelt teler Johan Kenter uit Ursem aan de telefoon, terwijl hij druk bezig is met het snijden van de pioenen. Op dit moment teelt hij op 3,5 hectare zo’n 300.000 pioenen. En zoals het er nu uitziet, heeft hij ongeveer 30 procent minder opbrengst dan vorig jaar. "Met 200.000 pioenen zou ik dit jaar dik tevreden zijn."

Hij wijst het veranderende klimaat aan als de spelbreker. “Het klimaat verandert, waardoor de natuur aardig in de war is. Half oktober is het gaan regenen en het is daarna niet meer gestopt”, legt hij uit. Volgens Kenter wordt er uit voorzorg nu al gesnoeid. “Normaal gesproken beginnen we in juni met snijden, maar door het warme weer is haast geboden.” Al een uur kan het verschil zijn tussen een goede pioen en eentje die al te ver tot bloei is gekomen. Als je hem te laat snijdt en hij komt in de koelcel al tot bloei, kunnen ze er in de winkel niks meer mee.

Inkomen zien verdampen

Ook in Heerhugowaard, waar veel telers zitten, is de situatie niet hoopgevend. Bij Maarten Munster is de schade aan de pioenen flink. Hij ziet het met lede ogen aan. "Hele banen waren in maart nog niet te zien. Dus ik dacht: waar blijven ze eigenlijk? Toen ben ik in de grond gaan kijken. En ja, dan schrik je je wel een hoedje. Door de vele regenval van de laatste maanden zijn de planten verstikt geraakt en gaan rotten. Pioenen kunnen erg slecht tegen natte voeten”, zegt hij beteuterd. “Zo erg als dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zelfs mijn vader, die 40 jaar in de pioenen heeft gezeten, wist niet wat hij zag.”

Gevolg: de schade loopt in de tonnen. “Het is nog te vroeg om een balans op te maken, maar ik haal waarschijnlijk tien procent van mijn aantal stelen. Er valt een stilte, waarna hij verder gaat: "Dit jaar heb ik gewoon geen inkomen. De schade voor aankomende jaren is niet te overzien op dit moment."

Hagelbuien zijn funest

Zo'n vier kilometer verderop teelt John van Langen vijf hectare pioenen. “Ik heb er behoorlijk last van”, vertelt hij. Als we hem spreken, neemt hij de schade op van een recente hagelbui op één van zijn percelen in Hensbroek. "De bloemknoppen zijn kapot gekletterd, de stelen zijn beschadigd geraakt en er zitten gaten in de bladeren. En wat niet goed is, moeten we weggooien. Het is een stukje ondernemersrisico, maar vrolijk word je er niet van."

Volgens Van Langen moet de consument dit jaar accepteren dat er bijvoorbeeld gaatjes in de bladeren zitten. "Daarbij worden pioenen duurder dit jaar vanwege de verwachte slechte oogst", verwacht hij.

Volgens Munster en Van Langen worden er voor volgend jaar al voorzorgsmaatregelen genomen om de schade te beperken. “Er worden bijvoorbeeld greppels gegraven, om het overtollige water af te voeren, zodat het perceel niet onder water blijft staan."

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) was nog niet bereikbaar voor commentaar.