60 jaar na het optreden van The Beatles in Blokker maken Michiel en Tom een documentaire

"Het is net alsof Beyonce nu zou optreden in Wijk aan Zee", vergelijkt Michiel. In 1964 ging The Beatles op wereldtour en kwam - naast optredens in onder andere Kopenhagen, Hong Kong en Sydney - terecht in een veilinghal in Blokker. Waarom precies daar?

NH-journalist Michiel Baas was eigenlijk niet eens een groot Beatlesfan. "Maar het verhaal vind ik heel wonderlijk", zegt hij. Dat zo'n wereldband in een dorp optrad, waar destijds maar 2800 mensen woonden, ging bij Michiel niet meer snel uit zijn hoofd. "Dat zou nu never nooit meer gebeuren", zegt hij.

Tijdens hun zoektocht kwamen Michiel en Tom al snel uit bij de voorzitter van de Beatlesfanclub, Gert Elzinga. Gert deelde zijn kennis over de periode dat The Beatles kwamen en kende nog veel mensen uit die tijd. Mede dankzij hem zijn de twee mannen erachter gekomen hoe het kan dat The Beatles uiteindelijk wonderbaarlijk genoeg in Blokker terechtkwamen op 6 juni 1964. "Eigenlijk hebben we het met zijn drieën gedaan", zegt Michiel.