Maarten Martens ook komend seizoen trainer van AZ

Ook komend seizoen is Maarten Martens de trainer van AZ. Hij heeft een nieuw contract tot 2026 getekend. Dat liet de trainer zojuist weten na het 3-3 gelijkspel tegen FC Utrecht. "Ik geloof in de manier van werken met de staf en moeten nu werken naar een nieuwe spelersgroep, want er gebeuren altijd mutaties", aldus Martens.