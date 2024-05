Champions League-droom verandert in nachtmerrie: AZ geeft derde plek weg

Ongeluk komt altijd in drievoud, volgens een oud gezegde. Dat bleek vanmiddag weer eens van toepassing in Alkmaar. Othman Bousssaid zorgde direct na de rust voor de aansluitingstreffer na geklungel in de Alkmaarse verdediging: 3-1. Even later beleefde Dani de Wit een donkerzwart afscheid - na 188 wedstrijden - door een rode kaart na een overtreding op Mo El Karouani. Tot overmaat van ramp nam FC Twente ook nog de leiding in Zwolle via Daan Rots.

Toch kon AZ blijven hopen toen Anselmo MacNulty voor PEC Zwolle de 1-1 maakte tegen FC Twente.

Bloedstollende slotfase

De spanning nam in de slotfase nog meer toe, nadat Sam Lammers voor FC Utrecht de 3-2 scoorde. Daardoor hield AZ plek drie vast op basis van gescoorde doelpunten. Die werd weggeven door een goal van invaller Victor Jensen: 3-3.

Ricky van Wolfswinkel schoot FC Twente tegelijkertijd naar de overwinning en de derde plek, waardoor de Champions League-droom van AZ voorbij was.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer (Martins Indi/77), M. De Wit (Møller Wolfe/65); Clasie (Dantas/79), Mijnans, D. De Wit; Sadiq, Pavlidis (Poku/77), Van Bommel (Kasius/64)