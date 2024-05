AZ raakt Jens Odgaard definitief kwijt aan Bologna

Odgaard maakte sinds zijn overgang twee treffers in acht competitieduels voor de Italiaanse club, die volgend seizoen in de Champions League speelt. Voor AZ was hij goed voor veertien doelpunten in 71 wedstrijden.

Bij Bologna speelt hij samen met Sam Beukema en Jesper Karlsson. De twee oud-AZ'ers maakten vorige zomer de overstap van Alkmaar naar Bologna.