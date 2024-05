Na 188 wedstrijden voor AZ is Dani de Wit toe aan een nieuwe uitdaging

"Het voelt een beetje dubbel", vertelt Dani de Wit over zijn beslissing om weg te gaan bij AZ. De 26-jarige middenvelder kwam in augustus 2019 over van Ajax. "Vijf jaar is voor een voetballer vrij lang, dan ben ik best wel loyaal geweest aan deze club."

Waar de toekomst van De Wit ligt is nog onduidelijk. De geboren West-Fries laat weten dat er interesse is, maar dat er nog niet iets concreets speelt.

Een uitgebreider verhaal van Dani de Wit verschijnt morgenvroeg op deze site.