Geduld loont voor AZ-pechvogel Mees de Wit: "Ik werd er gek van"

Voor de derde keer op rij stond Mees de Wit in de basis bij AZ. Mede dankzij de linksback wonnen de Alkmaarders met 0-3 in Deventer van Go Ahead Eagles. Doordat FC Twente ook won, blijft het verschil twee punten in het voordeel van de Tukkers. "Jammer dat we tegen de mindere ploegen punten hebben laten liggen."