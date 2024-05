FC Volendam krijgt genadeloos hard pak slaag op bezoek bij FC Twente

Bij FC Volendam begon Xavier Mbuyamba in de basis. De centrale verdediger droeg bij zijn terugkeer gelijk weer de aanvoerdersband. Ook waren er basisplaatsen voor Achraf Douiri en Barry Lauwers.

FC Volendam kon al heel vroeg juichen in Enschede. Damon Mirani schoot op aangeven van Robert Mühren, na de eerste de beste uitbraak de bal in het net. Lang kon FC Volendam niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later maakte Ricky van Wolfswinkel met een fraaie lob over Lauwers de 1-1.

Heerlijke openingsfase

Het spel golfde op en neer in het zonnige Enschede en na iets meer dan twintig minuten maakte Mirani zelfs zijn tweede van de middag. De verdediger uit Monnickendam kopte raak uit een hoekschop.

Maar net zoals na de eerste Volendamse goal moesten de Palingboeren snel de gelijkmaker incasseren. Dit keer was Naci Ünüvar de gevierde man namens de thuisploeg: 2-2.

