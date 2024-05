Effectief AZ houdt hoop op plek 3 na vrij simpele winst in Deventer

In de tweede helft kwam Go Ahead Eagles energiek uit de kleedkamers en zette AZ een tijd onder druk. Veel gevaar leverde dat echter niet op. Dat deed Sadiq wel in een spaarzame counter. Bij de tweede paal dook de snelle aanvaller uit Ghana op, maar z'n vizier stond dit keer niet op scherp.

Koud in het veld

Ook in de laatste twintig minuten kwam AZ niet heel sterk voor de dag. De Alkmaarders waren vooral aan het verdedigen en mochten doelman Mathew Ryan bedanken voor een paar goede reddingen. Zeer verrassend was dan ook de 0-3. Net binnen de lijnen krulde invaller Myron van Brederode tegen de verhouding in de bal tegen de touwen.

Een paar minuten voor tijd tekende de thuisploeg nog wel voor de aansluitingstreffer, maar de VAR constateerde dat Oliver Edvardsen buitenspel stond. In blessuretijd raakte Pavlidis nog een keer de paal. De Griekse spits blijft zo op 28 doelpunten staan.

Het verschil met FC Twente blijft twee punten. De Tukkers wonnen op eigen veld met 6-2 van FC Volendam. Wil AZ deze zomer Champions League spelen, dan moet er volgende week thuis worden gewonnen van FC Utrecht en hopen dat FC Twente op bezoek bij provinciegenoot PEC Zwolle punten laat liggen. Wederom beginnen dan alle duels weer om 14.30 uur.

Opstelling AZ: Ryan, Sugawara, Bazoer, Penetra, M. De Wit (Møller Wolfe/75); Belic (Dantas/75), Mijnans (Zeefuik/86), D. De Wit; Sadiq (Kasius/86), Pavlidis, Van Bommel (Van Brederode/75)