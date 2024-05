Jong AZ declasseert Jong Ajax in eenzijdig duel

Voor de beloften van Ajax en AZ stond er niks meer op het spel, maar een leuke wedstrijd legden ze wel op de mat. Via Ro-Zangelo Daal werden de bezoekers voor het eerst gevaarlijk. Doelman Sten Kremers kon echter keren. Het was vervolgens Jong Ajax dat er goed uitkwam via Julian Rijkhoff. De spits van anderhalf miljoen euro vond echter twee keer Hobie Verhulst op zijn weg.

De goalie kwam als dispensatiespeler in actie. Het bleek een kleine opleving van de jonge Ajacieden, want Jong AZ nam in het resterende gedeelte van de eerste helft een ruime marge. Eerst kopte Finn Stam raak uit een voorzet van Dave Kwakman. Vlak voor de rust was het Ricuenio Kewal, die de score verdubbelde na een voorzet van Jurre van Aken: 0-2. Jong AZ zat dus op rozen bij de rust.