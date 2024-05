Ajax stelt voorronde Europa League veilig met zege op Almere City

Bij Ajax keerde Bergwijn terug in de basis na een schorsing. De aanvoerder van de Amsterdammers had het in de eerste helft behoorlijk op zijn heupen. Bergwijn scoorde in de 29e minuut zijn eerste doelpunt en had vervolgens minder dan tien minuten nodig om er nog twee te maken.

Het betekende een loepzuivere hattrick voor Bergwijn. Zodoende gingen beide ploegen rusten met een comfortabele 3-0 voorsprong voor Ajax.

Tekst gaat verder onder de foto.