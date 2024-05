Kees Kist maakt in De Aftrap lange neus naar oud AZ-ploeggenoot Henk van Rijnsoever

Nagtzaam: "Ik ben toen zelf in het kraaiennest gaan staan. Iets wat ik nooit doe. Dat is de verhoging waar de capo's op staan om de boel op te zwepen en aan de gang te houden. Die jongens waren van het trommelen net zo naar de kloten als de spelers op het veld. Heb ik daar nog 26 minuten gestaan. Daar heb ik drie dagen last van gehad. We pakten een punt (0-0) en, dat is het mooie van dit werk, het werd door de supporters gigantisch gewaardeerd."

Finale Kratje Trap

In deze aflevering zie je ook wie de winnaar wordt van Kratje Trap. In de finale staan VVH/Velserbroek en Alkmaarsche Boys. Zij nemen het in het stadion van Telstar tegen elkaar op.

Omdat het voetbalseizoen er na zondag op zit, mogen er voor de laatste keer wijzigingen worden aangebracht in ons elftal van FC De Aftrap. Blijft het AZ-gehalte zo hoog of speelt er zich nog iemand van FC Volendam, Ajax of Telstar in de basis?

Je kunt in onderstaande video de hele uitzending bekijken. Op tv is De Aftrap vanaf 17.10 uur te zien bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling.